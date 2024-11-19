Активные долголеты Рузского округа посетили занятия по английскому языку

Участники клуба «Активное долголетие» Рузского городского округа посетили занятия по английскому языку, где они смогли не только улучшить свои знания, но и весело провести время. Работа в парах позволила студентам практиковаться в постановке вопросов и составлении ответов, что способствовало закреплению пройденного материала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время занятий пенсионеры активно общались друг с другом, делились впечатлениями и поддерживали друг друга. Они с удовольствием выполняли различные задания и участвовали в играх, направленных на развитие памяти, внимания и мышления.

После окончания занятия пенсионеры остались довольны результатами своего обучения. Они отметили, что занятия английским языком помогли им расширить свой кругозор, улучшить память и внимание, а также наладить общение с другими участниками клуба.

Изучение английского языка имеет большое значение для пенсионеров, так как это позволяет им общаться с носителями языка, путешествовать и заводить новые знакомства. Занятия в клубе «Активное долголетие» способствуют поддержанию активного образа жизни и социальной адаптации пожилых людей.

Занятия проходят в Тучково по понедельникам и четвергам с 11:00 по адресу: ул. Лебеденко, дом 19, клуб «Активное долголетие».

Также занятия проводятся в Рузе по вторникам с 12:30 по адресу: ул. Микрорайон, д. 10, молодежный центр.

На занятия можно записаться:

на портале «Активное долголетие»

в приложении «Соцуслуги»;

в клубе «Активное долголетие» по адресу: п.Тучково, Лебеденко, 19;

в Центре социального обслуживания по адресу: г. Руза, Федеративная, 11.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.