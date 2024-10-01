Активные долголеты Подмосковья приняли участие в фестивале «Мир персонажей»

Во Дворце культуры «Балашиха» прошел областной творческий фестиваль «Мир персонажей», который собрал участников из разных уголков Подмосковья. В этом ярком событии принимали участие представители проекта «Активное долголетие» из городов: Луховицы, Воскресенск, Королев, Егорьевск, Шатура, Коломна, Сергиев Посад, Одинцово, Домодедово, Раменское и Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Фестиваль стал настоящим праздником творчества и вдохновения. Участники проявили свои таланты, продемонстрировав мастерство актерского исполнения, музыкальные способности и художественные навыки.

Члены жюри оказалось перед непростой задачей: выбрать лучших из лучших среди множества талантливых артистов. Победителями стали:

номинация «Сказочный персонаж» — г. о. Пушкино;

номинация «Групповое выступление» — г. о. Одинцово;

номинация «Исторический персонаж» — г. о. Коломна;

номинация «Литературный персонаж» — г. о. Королев;

номинация «Кино-персонаж» — г. о. Шатура;

приз зрительских симпатий — г. о. Балашиха.

Фестиваль «Мир персонажей» стал не только площадкой для демонстрации талантов, но и важным событием для укрепления дружбы и сотрудничества для долголетов из разных городов Подмосковья.

Участники покинули фестиваль с новыми впечатлениями, вдохновением и желанием продолжать развивать свои творческие способности.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.