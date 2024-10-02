Активные долголеты Коломны отметили пятилетний юбилей

сегодня в 18:55

Сегодня во Дворце культуры «Тепловозостроитель» г. Коломна прошло мероприятие «Время новых возможностей», приуроченное ко Дню пожилого человека и пятилетию проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На сцене долголеты городов Коломны, Озеры, Егорьевск и Жуковский показали свои лучшие творческие номера. Участников проекта поздравили коллективы комплексного центра «Коломенский», Дворца Культуры «Тепловозостроитель» и Дома культуры «Лукерьинский».

Всех очаровали модели серебряного возраста модельного агентства «Модный возраст» Ирины Карновой. В фойе была организована выставка творческих работ получателей услуг проекта «Активное долголетие». Самых активных участников, которые присоединились к проекту с момента его создания, наградили почетными грамотами.

Теплая, уютная атмосфера, общение в кругу друзей, театрализованные, эксцентричные концертные номера, яркие костюмы и любимые всеми шлягеры 70-х перенесли всех присутствующих в беззаботный мир радости и отличного настроения.

Занятия проекта «Активное долголетие» проводятся бесплатно. Записаться можно на портале «Активное долголетие» по ссылке, контактный телефон 8 (49-66) 12-35-83.

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