Активные долголеты из Щелкова посетили деревню Жостово

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» отправились в увлекательное путешествие в деревню Жостово, где познакомились с удивительным миром народного промысла — жостовской росписью, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

Жостовская роспись, известная своей неповторимой красотой и утонченностью, является настоящим символом России. Этот уникальный вид искусства, передающийся из поколения в поколение, завоевал сердца многих ценителей прекрасного.

В ходе экскурсии ндолголеты имели возможность не только увидеть, но и почувствовать атмосферу настоящего народного промысла. Они посетили музей картин на металле, где познакомились с историей и традициями жостовской росписи.

Одним из самых ярких моментов экскурсии стал просмотр фильма о производстве и истории промысла. Долголеты с интересом наблюдали за каждым этапом создания жостовских подносов, от подготовки материалов до финальной росписи.

Прикосновение к красоте жостовского искусства оставило у наших участников незабываемые впечатления. Они получили массу положительных эмоций и зарядились энергией и вдохновением.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно несколькими способами: через портал dolgoletie.mosreg.ru; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в центр социального обслуживания населения по телефону 8 (496) 562-96-72.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.