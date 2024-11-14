Активные долголеты из округа Чехов посетили с экскурсией наукоград Протвино

14 ноября участники краеведческого кружка «Ровесники» д. Крюково г. о. Чехов под руководством Е. В. Первовой посетили наукоград Протвино. Экскурсия началась с посещения выставочного центра, где пенсионеры имели возможность познакомиться с древней историей местности и историей самого города Протвино, сообщает пресс-служба администрации горокруга Чехов.

В ходе мероприятия они узнали о выдающихся научных достижениях, которые были сделаны в этом городе, а также о его значении для развития науки в России. Участники встречи проявили интерес и задавали много вопросов, активно участвуя в обсуждении. Особое внимание привлекли экспонаты, отражающие культурное наследие и традиции региона.

В завершающей части встречи пенсионеры обсудили возможность провести еще больше подобных мероприятий для изучения своей истории. Такие экскурсии не только обогащают знания, но и способствуют укреплению социальных связей среди пожилых людей, что делает их жизнь ярче и насыщеннее.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.