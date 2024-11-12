Активные долголеты из Красноармейска побывали в конно-туристском клубе

Долголеты познакомились с устройством и работой конюшни, с условиями и правилами содержания и кормления лошадей, особенностями их тренинга. Гости с большим удовольствием покормили лошадей, погладили их, сделали фото на память.

«Море позитива и только положительные эмоции от общения с домашними питомцами — результат этой незабываемой встречи, которая никого не оставила равнодушным», — отметила руководитель комплексного центра «Пушкинский» Ольга Солнышкина.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста. Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.