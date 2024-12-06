Активные долголеты из Каширы посетили Чехов

Участники проекта «Активное долголетие» из городского округа Кашира посетили Чехов. Каширяне побывали в «Музее памяти Лопасненского края», где узнали много любопытных фактов о битве при Молодях русских войск с татаро-монголами, об исконных рукоделиях и быте, об истоках народной музыки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Далее долголеты посетили Вознесенскую Давидову пустынь, на ее территории расположены храмы, в которых находятся более 200 мощей Святых. Последней точкой маршрута стал музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

Благодаря проекту «Активное долголетие» люди старшего поколения имеют возможность путешествовать по разным уголкам Подмосковья, знакомиться с достопримечательностями, наслаждаться красотами природы и познавать новое.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (496) 692-81-47. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.