Активные долголеты из Дмитрова посетили зооферму

Дмитровские участники программы «Активное долголетие» посетили парк отдыха «Зооферма Шихово», где смогли прогуляться по живописной территории зоофермы, понаблюдать за животным миром и зарядиться отличным настроением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многие участники были рады возможности увидеть и погладить животных. Некоторых они до этого видели лишь на экране телевизора. Верблюды, ламы, обезьяны, дикобразы и даже крокодилы — все это стало частью экскурсии.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин отметил, что в Дмитровском округе созданы все условия для активного и насыщенного досуга участников «Активного долголетия»: мастер-классы, занятия спортом, культурные мероприятия. Особенно среди долголетов востребованы экскурсии, которые знакомят с богатой историей и культурой Подмосковья.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.