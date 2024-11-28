Активные долголеты из Балашихи побывали на экскурсии в Котельниках

Городской округ Котельники с экскурсией посетили участники «Активного долголетия» из городского округа Балашиха. Гости сделали несколько остановок, чтобы познакомиться и узнать историю города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первой остановкой стал Храм Казанской иконы Божией Матери. Экскурсовод Марина Сергеевна и служащий храма Виктор Павлович увлекли гостей историческими рассказами и библейскими историями.

Затем долголеты побывали в конноспортивной школе олимпийского резерва МАУ СШОР «Белка». Сотрудники провели обзорную экскурсию по территории КСК «Белая Дача» и СШОР «Белка», познакомили участников проекта с бытом коневладельцев. Рассказали о тренировках и содержании лошадей, взаимодействии их с человеком, а также интересные факты об этих прекрасных животных. Традиционно гости уехали с прекрасным настроением и памятными подарками.

Также долголеты заехали в музей редких музыкальных инструментов детской школы искусств имени В. К. Андреева, где экскурсию им провела преподаватель отдела теории музыки Юлия Саватеева.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.