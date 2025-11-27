Активисты собрали стартовые столы для взлета БПЛА в Балашихе

Детали распечатали при помощи 3D-принтера, который расположен на базе «Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта „Защита“, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Фонд осуществляет большую поддержку для наших защитников. Сегодня мы уже видим 3D-принтеры, которые создают все необходимое для наших дроноводов для того, чтобы обеспечить более эффективную работу. Эта продукция пользуется большим спросом, и мы думаем над тем, как расширить это производство», — рассказал Николай Черкасов.

На 3D-ферме уже работают три принтера, в закупке находятся еще три. На них печатаются детали для беспилотников и отправляются в зону СВО по запросам бойцов.

«С самого начала СВО наш Фонд включился в работу. Сначала мы делали окопные свечи, затем мы увеличили объемы помощи. Сейчас мы активно разрастаемся, закупили 3D-принтеров и ожидаем еще новую поставку, чтобы увеличить объемы производства деталей», — рассказала исполнительный директор Ирина Митюрина.

Мероприятия по изготовлению 3D-деталей для беспилотных летательных аппаратов регулярно проводятся для школьников городского округа. Первый патриотический мастер-класс прошел 27 октября. В нем приняли участие ученики школы № 26, в рамках которого они сделали пробный экземпляр держателя для антенны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.