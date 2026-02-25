Активисты Серебряных Прудов провели каникулы в клубах Движения Первых

Активисты Движения Первых из школы имени В. И. Чуйкова в Серебряных Прудах 24 февраля приняли участие в работе каникулярных клубов с образовательной и творческой программой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты Движения Первых из Серебряно-Прудской школы имени В. И. Чуйкова провели каникулы в каникулярных клубах. Программа получилась насыщенной и включала творческие, интеллектуальные и командные активности.

На площадках прошли флешмобы, которые объединили участников в общем танцевальном формате. Школьники также приняли участие в квизах, где проверили знания и узнали больше об истории, культуре и проектах движения. Командные игры помогли ребятам научиться работать сообща и поддерживать друг друга.

Отдельное внимание организаторы уделили образовательной части. Участники подробнее познакомились с направлениями и ценностями Движения Первых, обсудили, как можно реализовать собственные инициативы и внести вклад в развитие школьного сообщества.

Завершилась смена вручением памятных подарков. Каждый активист получил презент, который стал символом каникул, проведенных в кругу единомышленников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.