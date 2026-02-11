Активисты расчистили детскую площадку от снега в Балашихе 11 февраля

Активисты Молодой гвардии Единой России и Волонтеры Подмосковья 11 февраля провели уборку детской площадки на улице Орджоникидзе в Балашихе при поддержке управляющей компании «Теорема», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе субботника были расчищены качели, горки и песочницы. Особое внимание уделили пешеходным дорожкам, чтобы родители с детьми могли безопасно подходить к игровой зоне.

Организаторы отметили, что своевременная уборка снега важна для безопасности: под сугробами могут скрываться ледяные бугры или поврежденное покрытие. Такие мероприятия помогают предотвратить травмы и обеспечивают доступ к инфраструктуре даже зимой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.