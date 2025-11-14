Активисты Подмосковья узнали об историях городов-героев на встрече с ведущей Шараповой

Накануне в Доме Первых для 600 активистов движения прошла увлекательная «Классная встреча» с российской телеведущей, тележурналистом и общественным деятелем Ариной Шараповой. В рамках мероприятия состоялся показ короткометражного документального кино «Культурный код. Россия 3.0: Путь Победы», который реализуется при поддержке президентского фонда Культурных инициатив и АНО «Артмедиаобразование». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Наши фильмы — не памятник прошлому, а мост к будущему. Через истории городов-героев мы отвечаем на главный вопрос: что такое „культурный код“ России сегодня? Как звучат в наших сердцах Ценности нашей Родины! Вместе мы можем сделать так, чтобы эти истории оставались в памяти наших зрителей. Как опыт, как новые знания, как форма поведения в сложных ситуациях…», — говорит Арина Шарапова, автор фильмов, генеральный продюсер проекта, известная телеведущая и общественный деятель.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима и ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева. В рамках встречи Арина Шарапова, генеральный продюсер проекта, представила фильмы, посвященные 80-летию Великой Победы. Проект «Культурный код. Россия 3.0: Путь Победы» включает в себя уникальные истории защитников городов-героев и городов воинской славы, таких как Брестская крепость, Ленинград, Москва, Волгоград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск и Киев.

«Проект Арины Шараповой о 13 городах-героях, безусловно, станет частью большой просветительской работы по сохранению исторической памяти, которой в прямом смысле живут наши Первые Подмосковья. Уверена, что ребята не только расширят свои знания истории Великой Отечественной войны, но и прикоснутся к профессии тележурналиста, режиссера, сценариста, узнают как правильно собирать исторический материал и превращать его в медиапродукт, который станет цифровым наследием для будущих потомков. Уверена, воодушевившись встречей, ребята создадут медиапроекты истории своей семьи — о прадедах, воевавших в годы Великой Отечественной войны или отцах и братьях, с оружием в руках, отстаивающих национальные интересы России в СВО. Ведь Классные встречи — это всегда интересная личность, интересный опыт, мотивация к действию», — отмечает Лариса Сулима, первый заместитель министра образования Московской области.

После показа активисты приняли участие в обсуждении фильмов, что предоставило возможность глубже понять исторические события и их значение для современности, а также почтить память героев, чьи подвиги навсегда оставили след в истории.

«Эти фильмы — это не просто хроника военных лет, это глубокие уроки о духе, надежде и любви, которые помогли нашим предкам выстоять в самые трудные времена. Важно, чтобы молодежь осознавала историческую ценность этих событий для построения светлого будущего», — подчеркивает Анастасия Бочарова, председатель Движения Первых Московской области.

«Классные встречи» — это Всероссийский проект, в рамках которого обучающиеся знакомятся и общаются с известными людьми из разных сфер (деятели культуры, науки, спорта, общественными деятелями и т. д.). Цель проекта — сформировать у ребят ценностные ориентиры через диалог с гостями, задавая им вопросы об их жизни и карьере.

