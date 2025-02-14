Активисты Подмосковья посетили музей ракетно-космической корпорации «Энергия»

Участники «Движения Первых» из Мытищ, Королева и Щелкова посетили музей ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время посещения музея активисты увидели подлинные спускаемые аппараты Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и Алексея Леонова, а также побывали внутри орбитальной станции «Мир».

«Меня впечатлил космический корабль «Мир» — даже сложно представить, что в этом небольшом пространстве люди жили и работали в космосе! Разглядывать его конструкцию, представлять космонавтов внутри — это очень захватывающе», — поделилась своими впечатлениями активистка «Первых» из Мытищ.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что посещение музея позволило участникам узнать много нового о выдающихся людях и значимых событиях в истории космонавтики. Активисты выразили благодарность «Движению Первых» городского округа Королев за организацию экскурсии и возможность прикоснуться к истории покорения космоса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.