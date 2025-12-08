Активисты Павловского Посада стали победителями регионального проекта «Премия Первых»

сегодня в 19:46

5 декабря активисты первичного отделения Движение Первых Павлово-Посадского техникума вместе со своими наставниками получили заслуженную премию в Региональном проекте «Премия Первых» — команда «Первейшие» стали победителями в номинации «Лучшая команда Первичного отделения». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Торжественное награждение состоялось в рамках Итоговой конференции регионального отделения «Движения Первых» Московской области в МАУК г. о. Щелково «Центральный дворец культуры», СП КДЦ «Дом офицеров».

Команда «Первейшие» под руководством Екатерины Усачевой и Елены Мишиной получила памятные награды: диплом победителя конкурса, мини-стелу «Движение Первых» и ценные призы каждому участнику команды.

В рамках мероприятия участники посетили интерактивные зоны, «Елку желаний», и приняли участие в мастер-классах и «Классных встречах» с гостями — актером театра и кино Ильей Коробко и актрисой, телеведущей и комиком Женей Искандаровой.

Активисты Первички выразили благодарность организаторам проекта и поддержку своим наставникам, благодаря которым они достигли высоких результатов и признания на региональном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.