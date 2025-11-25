Активисты «Молодой Гвардии» провели творческий мастер-класс для детей во Фрязине

24 ноября в преддверии зимнего сезона молодогвардейцы городского округа Фрязино организовали творческий мастер-класс для юных жителей наукограда. Мероприятие направлено на создание праздничной атмосферы и развитие творческих способностей подрастающего поколения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе занятия участники под руководством активистов изготовили тематические поделки — снеговиков из ватных дисков с последующим оформлением зимних композиций в технике аппликации. Все работы, созданные детьми, отличаются оригинальностью исполнения и творческим подходом.

Проведение подобных мероприятий способствует организации содержательного досуга детей, развитию их художественных способностей и созданию благоприятной социальной среды в муниципалитете. Работа с подрастающим поколением остается одним из приоритетных направлений деятельности молодежных общественных организаций городского округа Фрязино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.