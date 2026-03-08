Активисты «Молодой гвардии» поздравили жительниц Шатуры с 8 Марта

8 марта, в честь Международного женского дня молодогвардейцы в Шатуре провели масштабную акцию «Дорогая, ты права». Молодые люди с флагами, цветами и плакатами прошлись от бульвара Мира до городского парка. На транспарантах были весьма креативные поздравления, например, такие как «Ты — это что-то на теплом», «Мир прекрасен, потому что в нем есть вы», «Ты улыбнулась, и мир стал ярче», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Эта акция, которая вызывает бурю эмоций. Мы поздравляем, дарим теплые эмоции, дарим красивые букеты. Хотим, чтобы эта акция стала хорошей традицией в нашем округе», — рассказал директор Комплексного молодежного центра Александр Гуреев.

Участники шествия по дороге раздавали букеты тюльпанов, поздравляли девочек, девушек, женщин. Представительницы прекрасной половины человечества буквально расцветали на глазах, провожая участников акции улыбками. Такое поздравление для женщин стало настоящим весенним подарком.

«Прекрасная акция, она поднимает настроение! Солнце светит, в душе светло и тепло! Спасибо большое!» — поделилась впечатлениями жительница округа Юлия.

Акцию «Дорогая, ты права!» молодогвардейцы Шатуры совместно с волонтерами и студентами проводят уже не первый год.

