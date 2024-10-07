Активисты «Молодой Гвардии» отметили День рождения президента добрыми делами

7 октября отмечает День рождения Владимир Владимирович Путин. В этот день активисты «Молодой Гвардии Единой России» Московской области организовали серию праздничных акций, чтобы поздравить президента и верховного главнокомандующего с праздником, передает пресс-служба партии.

Молодогвардейцы Балашихи растянули большое полотно с изображениемпрезидента и словами поддержки. В Талдоме ребята провели флешмоб, выстроившись в надпись «Путин». Активисты Щелкова разместили поздравления Владимиру Владимировичу на городских рекламных щитах.

Во многих муниципалитетах Подмосковья молодогвардейцы отметили этот день добрыми делами.

В Жуковском ребята посетили приют для бездомных животных «Элина» и привезли корм для животных. Навестили четвероногих и молодогвардейцы Раменского. В рамках марафона добрых дел они вычистили вольеры для животных, помогли сотрудникам с кормлением и поиграли с животными.

Местное отделение Черноголовки передали необходимые материалы и ткани для инициативной группы «Шьем для своих», которые с начала СВО изготавливают необходимые вещи для бойцов — балаклавы, термобелье, специальную одежду для раненых.



В Дмитрове активисты организовали акцию «Ели будущего», приуроченную ко Дню рождения президента России. Они высадили 10 саженцев натерритории Музея-заповедника «Дмитровский кремль».

«Владимир Путин — пример лидера, который ведет страну вперед, несмотря на все трудности и давление со стороны коллективного Запада. „Молодая Гвардия“ поддерживает курс нашего президента и оказывает поддержку. Сегодня, по уже сложившийся традиции, мы посвятили день совершению добрых дел и оказанию помощи всем, кто в ней нуждается. Также по всему Подмосковью проходят праздничные акции, чтобы выказать уважение президенту нашей страны. Владимир Владимирович, желаем Вам крепкого здоровья, верных соратников и благополучия», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.