Активисты молодежных организаций Пушкинского округа посетили предприятие в Красноармейске

Активисты «Молодой гвардии» и «Движения Первых» 17 декабря побывали на экскурсии на предприятии «Пластик он Лайн» в Красноармейске, где ознакомились с производственным процессом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники экскурсии посетили офис и производственные цеха группы компаний «Пластик он Лайн». Экскурсию для молодежи провел депутат Совета депутатов и руководитель предприятия Дмитрий Кульков. Он показал полный цикл производства изделий — от пластиковых карт-холдеров до моющих средств — и рассказал о работе одного из ведущих предприятий округа.

В мероприятии также приняла участие уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева. По словам Дмитрия Кулькова, за год на предприятии прошло более 50 подобных экскурсий для школьников, волонтеров, ветеранов СВО и участников проекта «Активное долголетие». Он отметил, что такие встречи расширяют кругозор и помогают понять, как развивается округ.

В завершение встречи активистов поздравили с наступающим Новым годом. Программа открытых экскурсий на предприятие продолжится в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.