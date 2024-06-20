Активисты центра «Движение» в Лосино-Петровском провели акцию «Пожарная безопасность»

сегодня в 13:49

Сегодня активисты молодежного центра «Движение» совместно с МГЕР провели акцию «Пожарная безопасность», передает пресс-служба администрации городского округа.

Ребята раздали жителям города листовки, предупреждающие об угрозе возникновения пожароопасных ситуаций.

Элементарные меры безопасности, внимания и контроля помогут сохранить вашу жизнь и жизнь вашего ребенка.

В случае возникновения пожара звоните по телефонам: 01, 112, 101.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.