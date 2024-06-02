Активисты из Подмосковья стали участниками фестиваля «Движение Первых»

Подмосковные активисты на фестивале «Движение Первых» дали старт Фестивалю детства и юности, церемония открытия которого состоялась на главной сцене выставки-форума «Россия», сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Старт Фестиваля детства и юности дан 1 июня подмосковными активистами. Более 300 детей из Московской области посетили все события мероприятия: выставки, мастер-классы и уличную интерактивную программу. Фестиваль «Движение Первых» проходил два дня. Президент России Владимир Путин поздравил юных россиян с Днем защиты детей в видеообращении.

«Всех юных граждан России, родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников с международным Днем защиты детей. Этот праздник наполнен теплотой, радостью, истинными эмоциями и широко отмечается в нашей стране, где чтут и берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений, подлинные семейные ценности. Самое главное для каждого ребенка — это крепкая, дружная семья, любящие родители, близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь, поддержать, в том числе и в непростой жизненной ситуации, если они возникают. Хочу пожелать всем ребятам счастья, радости, верных, надежных друзей. Дорогие друзья, дерзайте, мечтайте, покоряйте самые высокие вершины на дороге знаний, и у вас обязательно все получится», — сказал Путин.

Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня»

Активистка «Движения Первых» Московской область Алина Миролюбова рассказала, что фестиваль — это большая возможность.

«Грандиозное событие! Очень понравился павильон «Атом» от «Росатома». Круто, что на мероприятии объединены интересы разных поколений: здесь интересно как маленьким детишкам, так и взрослым», — подчеркнула Миролюбова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.