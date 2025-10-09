Активисты из Подмосковья организовали мероприятия для детей в центре им Рошаля

На каникулах 7 и 9 октября активисты «Движения Первых» Московской области посетили детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Эта инициатива направлена на развитие у детей и подростков культуры добровольчества и осознания важности социальных инициатив, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Наша деятельность нацелена на воспитание осознанной молодежи, которая не остается равнодушной к судьбам людей, борющихся за свое восстановление. Каждый из нас способен поддержать тех, кто в этом нуждается. Эти мероприятия не просто про помощь, они про развитие взаимопонимания и солидарности, которые так важны в современном мире», — отметила председатель «Движения Первых» Московской области Анастасия Бочарова.

В рамках мероприятий 7 октября активисты организовали игры и занятия для детей, включая раскраски, чтение, просмотр мультфильмов и викторины. 9 октября прошла ярмарка «Город мастеров», музыкальное лото и настольные игры, которые позволили детям пообщаться и провести время вместе.

В ведомстве добавили, что активисты Московской области планируют продолжить свою деятельность в рамках каникулярных клубов. Они посетят Мытищинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, где организуют музыкальные и игровые мероприятия, а также подготовят подарки для жителей интерната. Кроме того, группа отправится в ветеринарную лечебницу, чтобы оказать помощь бездомным животным и ознакомиться с работой ветеринаров. В Доме офицеров активисты изучат навыки плетения сетей для СВО, а в социальном центре «Воскресенский» проведут мероприятия с мыльными пузырями и аквагримом для детей.

Визит в центр был организован при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Министерства образования региона и Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.