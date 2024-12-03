Активисты из Ленинского округа побывали на встрече с исполнителем SHAMAN

В доме правительства Московской области состоялся молодежный форум «Мы-будущее. Сила смыслов» в формате паблик-тока, где 20 активистов местного отделения «Волонтеры Подмосковья» из Ленинского округа встретились с российским исполнителем Ярославом Дроновым, он же SHAMAN, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Очень приятно, что приехали так много ребят, которые вовлечены в патриотическую и волонтерскую жизнь Московской области. Каждое время несет свои вызовы, вопросы, и важно, чтобы были такие люди как вы, кто готов помогать и поддержать в сложной ситуации. Разговор с Ярославом получился дружеским, очень живым и откровенным. Говорили о многом: о творчестве, о жизни, о целях и стремлениях. Я рад, что такие площадки для диалога, где наши ребята могут встретиться с интересными людьми, получить новые знания и найти ответы на волнующие их вопросы, пользуются популярностью», — поделился в своих социальных сетях губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На встречу приехали порядка 1000 студентов, юнармейцев, волонтеров, активистов «Движения Первых», молодогвардейцев со всей Московской области. SHAMAN рассказал участникам о своей истории успеха, о важности таких форумов и ответил на все интересующие вопросы участников.

«Этот форум стал настоящим источником вдохновения и мотивации для нас. Обсуждение актуальных тем, таких как Родина, творчество, самовыражение, успех, сделало форум еще более значимым. Каждый участник ушел с огромными впечатлениями от встречи с таким популярным исполнителем и стремлением внести изменение в свою жизнь и общество», — сказала участница форума, активистка местного отделения «Волонтеры Подмосковья» из Ленинского округа Анастасия Карпова.

«Мы-будущее. Сила смыслов» является одним из флагманских проектов Министерства информации и молодежной политики Московской, в рамках которого в формате паблик-токов молодежь может пообщаться с известными личностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.