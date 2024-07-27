Активисты «ЕР» и «Молодой Гвардии» в Подмосковье почтили память детей-жертв войны в Донбассе

27 июля по всей стране вспоминают трагическую дату — День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Она была учреждена в 2022 году указом главы Донецкой Народной Республики — Денисом Пушилиным для увековечения памяти о погибших детях в Донецкой Народной Республике, которые погибли под огнем вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В этот день единороссы и молодогвардейцы провели траурные митинги и возложили цветы к мемориалам. Кроме того, в муниципалитетах состоялись тематические выставки.

«Скорбная дата — напоминание для всех нас о том, что нацизм не щадит никого — ни детей, ни взрослых. Нацизм, как раковые клетки, нужно выжигать без остатка, чтобы эта опухоль снова не разрослась и не отравила наше общество. Именно ради того, чтобы скорбный список имен погибших ангелов больше никогда не пополнялся новыми именами, нам и нужна Победа. Дети больше не должны гибнуть», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова.

В преддверии Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе 1,5 тысячи активистов «Молодой Гвардии Единой России» вышли на акцию протеста «Нельзя забыть, нельзя простить» перед посольствами недружественных стран, в ходе которой молодогвардейцы и представители «Волонтерской роты» прошли колонной в столице, держа в руках портреты и цветы, чтобы почтить память погибших детей и призвать сторонников киевского режима прекратить финансирование геноцида.

«Это траурная дата для всех нас. С тех пор, как начались военные действия в ДНР, от обстрелов со стороны Украины погибло 240 детей, еще почти тысяча получили ранения. И это число растет с каждым годом. К сожалению, некоторые западные страны поддерживают это, поставляя оружие, от которого погибают невинные люди. Мы считаем, что все виновные в преступлениях должны быть призваны к ответу. Сегодняшней акцией мы призываем прекратить поддержку кровопролития», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, муниципальный депутат Диана Алумянц.

Памятные мероприятия проходят в этот день и в нескольких городских округах Московской области. Одно из наиболее знаковых мероприятий прошло в городском округе Химки, где десятки жителей округа и активистов «Единой России» зажгли сотни свечей в память о невинно-погибших детях.

«Мы сегодня зажгли 500 свечей в память о детях, ставших жертвами украинской агрессии. Наш долг — не допускать подобных событий, ради чего сейчас наши друзья и близкие находятся в зоне специальной военной операции. Эта трагедия затронула всех нас, и в наших силах выстоять в это сложное время и передавать эту память будущим поколениям», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Каждый участник акции смог ознакомиться с трагической судьбой детей-жертв войны в Донбассе — на площадке организовали стихийный мемориал с фотографиями погибших. Кроме того, к монументу «Сестра милосердия» жители возложили цветы и почтили память минутой молчания.

В Сергиевом Посаде партактив почтил минутой молчания память маленьких ангелов. Участники акции возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», зажгли мемориальные свечи и запустили в небо белые шары.

«С 2014 года на Донбассе погибли сотни детей. В их семьи пришло страшное горе, которое невозможно забыть. Чужих детей не бывает, и мы скорбим вместе с родными и близкими о каждой, внезапно оборвавшейся детской жизни», — сказала местный куратор партийного проекта «Женское движение Единой России» Татьяна Каковкина.

В библиотеке «Компас» в городском округе Власиха, было организовано мероприятие, где маленькие читатели вместе с библиотекарями изготовили белых журавликов в технике оригами — символ скорби и света и почтили память погибших детей Донбасса минутой молчания. Со слезами на глазах участники мероприятия слушали о юных жителях Донбасса, погибших от осколков снарядов и мин, зачастую вместе со своими родителями, вспомнили о горловской Мадонне, о трагических событиях в школе № 57 прифронтового Киевского района города Донецка: когда дети выходили из здания после праздника первого звонка, школа подверглась обстрелу со стороны ВСУ.

«В память этих безвинных жертв, в донецком парке Победы появилась Аллея Ангелов. На каменной стеле в алфавитном порядке высечены имена погибших в этой войне детей Донбасса», — рассказала сотрудник библиотеки «Компас», член местного отделения партии «Единая Россия» Елена Рогаль.

А на площади у Шаховского музея собрались единороссы, неравнодушные жители, воспитанники трудового лагеря «Юность», волонтеры Подмосковья, сторонники партии. Участники памятного мероприятия возложили алые гвоздики к мемориалу и мягкие игрушки, почтили память безвременно ушедших жертв Донбасса минутой молчания.

«Это общая боль и трагедия. Трагический конфликт не должен быть забыт. Прошло десять лет, когда первый ребенок погиб на Донбассе от бомбежек и обстрелов. Неонацисты убивают мирных граждан, не щадя детей. Делается все, чтобы уничтожить фашизм. Память о погибших детях, об их мечтах и надеждах, должна служить напоминанием о том, что мир — это самое ценное, что у нас есть, и что война несет только разрушения и страдания», — сказала Елена Шишелина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.