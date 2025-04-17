Активисты «Единой России» в Раменском стали донорами крови

Депутат Совета депутатов Раменского муниципального округа Игорь Мусаелян, сторонник партии Артем Васильев и активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Раменского округа сдали кровь в рамках партийного проекта «Здоровое будущее», приурочив акцию к Национальному дню донора. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Ежегодно в России отмечается Национальный день донора 20 апреля. В этом году партия «Единая Россия» традиционно поддержала донорское движение. В Раменском муниципальном округе к акции присоединились депутат местного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Игорь Мусаелян, сторонник партии Артем Васильев и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

В ходе визита в пункт сдачи крови Игорь Мусаелян провел рабочую встречу с медицинским персоналом, обсудив актуальные вопросы организации донорства в Раменском округе. «Донорство крови — это проявление гражданской ответственности и человеческой солидарности. „Единая Россия“ традиционно поддерживает донорское движение, и мы призываем всех неравнодушных жителей Раменского присоединиться к этой важной инициативе», — сказал он.

Особого внимания заслуживает личный пример Артема Васильева, который на протяжении 13 лет регулярно сдает кровь и имеет звание «Почетный донор России». Его активная гражданская позиция и личный пример способствовали вовлечению молодогвардейцев из Раменского в ряды доноров крови.

«Для меня донорство — это не просто процедура, а возможность помочь тем, кто в этом остро нуждается. Каждая сдача крови — это шанс спасти чью-то жизнь, и я искренне верю, что даже один человек может изменить ситуацию к лучшему», — отметил Артем Васильев.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.