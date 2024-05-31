Активисты движения «Первых» высадили цветы в вазоны в округе Восход

В городском округе Восход высадили цветы в вазоны, которые находятся в сквере. В мероприятии приняли участие активисты движения «Первых» и сотрудники администрации.

Самой юной участнице — семь лет. Дарья Назаренко вместе с мамой приняла участие в посадке бархатцев. Сотрудники администрации выделили для детей восемь вазонов.

«Мы очень любим гулять в этом сквере с мамой. Я каждый день бегаю сюда после школы, ведь тут так красиво. Поэтому решила помочь и посадить цветочки», — поделилась Дарья.

Заместитель главы городского округа Восход Надежда Самодурова уже не первый год принимает участие в посадке цветов.

«Всем известно, что зеленые растения благотворно влияют не только на эмоциональную сферу, но и имеют эстетическую ценность, тем самым способствуют сохранению гармонии окружающей среды и человека. Поэтому мы каждый год высаживаем цветы в сквере», — говорит Надежда Самодурова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.