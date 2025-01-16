Активисты «Движения Первых» Подмосковья стали «Хранителями Истории»

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В городских округах Кашира и Коломна, а также в муниципальном округе Серебряные пруды состоялись церемонии посвящения молодых активистов «Движения Первых» в «Хранители Истории». Новые участники направления исторической памяти официально присоединились к сообществу, цель которого — сохранить и передать потомкам историческое наследие, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Во время церемонии каждый из участников произнес клятву «Хранителя», подтверждая свою готовность защищать память о прошлом и быть верным долгу перед предками и будущими поколениями.

«Становясь «Хранителями Истории», мы обязуемся выполнить важную миссию — сохранить для будущих поколений память о прошлом, и это требует от нас ответственности и стремления изучать и уважать наше историческое наследие», — отметил участники церемонии.

В завершение мероприятия активисты получили памятные подарки с символикой проекта и необходимый инвентарь для работы в отрядах «Хранителей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.