сегодня в 16:17

Активисты «Движения Первых» отметили День молодежи в Подмосковье

В Балашихе на площадке Пестовского парка состоялось одно из центральных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи в Московской области. В празднике «Знай. Люби. Гордись. Приумножай», организованном региональным отделением «Движения Первых», приняли участие более 1 500 человек, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Для гостей подготовили насыщенную программу: встречи с участниками специальной военной операции, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, спортивные соревнования по баскетболу, уличному футболу, BMX и фристайлу. Участники смогли больше узнать о деятельности «Движения», проверить свои знания и проявить себя в командных активностях.

В рамках праздника активистам выдали благодарственные письма за вклад в развитие государственной молодежной политики региона.

В ведомстве подчеркнули, что интерес молодежи к социальным инициативам и патриотическим проектам продолжает расти, а такие мероприятия вдохновляют участников на новые достижения.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.