Активисты «Другого Дела» из Подмосковья помогут подопечным фонда «Звезды Детям»

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает благотворительный спецпроект помощи подопечным фонда Александра Кержакова «Звезды Детям», чтобы в канун Нового года передать им одежду, обувь, школьные принадлежности, книги и все необходимое. Принять участие может любой житель Московской области — для этого нужно быть зарегистрированным в сервисе проекта «Другое Дело» и перевести накопленные баллы в фонд. К 20 декабря планируется собрать баллы на сумму, эквивалентную более 1 млн рублей. Об этом сообщают организаторы спецпроекта.

Миссия спецпроекта «Звезды Детям с Другим Делом»: дать возможность любому участнику «Другого Дела», вне зависимости от возраста и места жительства, помочь детям, которые в этом нуждаются. Это дети из детских домов, малоимущих, многодетных и кризисных семей, которые курируются благотворительным фондом «Звезды Детям». Не каждый человек может помочь вещами или деньгами, но каждый, у кого есть баллы на балансе в сервисе проекта, сможет принять участие в этой доброй инициативе.

«Взаимопомощь проявляется, когда люди объединяются. Совершая добрые дела, мы не только решаем сиюминутные проблемы, но и показываем подрастающему поколению пример милосердия и сострадания, мотивируем на добро. К сожалению, не каждый житель Московской области может приехать в детский дом либо перевести деньги, поэтому появилась идея о том, что участники «Другого Дела» могут поделиться накопленными баллами и тоже стать частью такого важного дела!» — отметил руководитель отдела специальных мероприятий проекта «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Иван Тристан.

Спецпроект пройдет в три этапа. Сначала в сервисе «Другое Дело» откроется виртуальный каталог с товарами для подопечных фонда. Затем, до 20 декабря, пользователи смогут безвозмездно перевести любое количество баллов — от 100 до 30 000 — на их покупку. На финальном этапе, 31 декабря, в канун Рождества и новогодних праздников, команда «Другого Дела» вручит детям все собранные подарки. Подопечные фонда Александра Кержакова получат не только одежду, обувь, книги, канцелярские и косметические принадлежности, но и спортивный инвентарь, развивающие игры, гаджеты, а также возможность бесплатного прохождения обучающих курсов для подготовки к ЕГЭ и посещения гончарных мастер-классов.

«Для нашего фонда этот проект — не только про подарки. Это про внимание и поддержку, которые так нужны детям. Когда мы объединяемся ради добра, даже самый незначительный на первый взгляд вклад становится важным. Каждый, кто участвует, помогает детям исполнить их мечты. А значит — делает настоящий подарок не только им, но и себе» — прокомментировал легендарный российский футболист, тренер, лучший бомбардир в истории «Зенита», основатель БФ «Звезды Детям» Александр Кержаков.

«Звезды Детям с Другим Делом» — это не только о том, как миллионы неравнодушных людей готовы сплотиться, чтобы помочь тем, кто нуждается, но и возможность приобщить молодое поколение к добровольческому движению и мотивировать их на добрые дела.

Ранее проект «Другое Дело» уже реализовывал подобную механику совместно с крупнейшей платформой добрых дел «Добро.рф». В волонтерском марафоне ребята сооружали кормушки для птиц и экологические боксы, помогали военнослужащим, выполняли полезные задания от всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», волонтерского объединения «СВОИ», популяризировали волонтерство в социальных сетях и многое другое. Также в сервисе был запущен специальный бонус «Забочусь о хвостиках» — его можно было получить за баллы и помочь животным из приютов. Бонус «купили» 10 тыс. раз, благодаря чему в приюты удалось перевести 300 тыс. рублей на большой запас корма.

