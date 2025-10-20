Активисты Демиховского машиностроительного завода рассказали дошкольникам о заводских профессиях

Активисты молодежного движения Демиховского машиностроительного завода «Поколение Инжен» посетили дошкольное отделение Демиховского лицея Орехово-Зуевского округа. Для детсадовцев эта встреча стала настоящим путешествием в мир профессий их мам и пап, многие из которых трудятся на заводе, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дошколята с интересом слушали рассказ о предприятии и отвечали на вопросы. Особенно их впечатлил видеоролик, в котором дети сотрудников ДМЗ рассказывали о своих родителях — инженерах, сварщиках, механиках.

Благодаря мероприятию ребята узнали больше о том, кем работают их мамы и папы, а также познакомились с заводскими профессиями.

Ранее в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом машиностроителей России, Демиховский машиностроительный завод посетили учащиеся школ, техникумов Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского городских округов, а также студенты Московского политеха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.