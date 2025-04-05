Активисты атаковали гольф-клуба Трампа в Шотландии
Задержаны пять подозреваемых за порчу гольф-клуба Трампа в Шотландии
Активисты группы «Палестинские действия» устроили погром на престижном поле для гольфа Trump Turnberry, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, сообщает РБК.
Активисты разбили фонари, исписали стены антитрамповскими лозунгами и вывели на лужайке провокационную надпись «Газа не продается».
Полиция Шотландии задержала пятерых участников акции, включая двух пенсионеров.
Задержания проводились поэтапно: сначала взяли 33-летнего мужчину, затем ещё двоих, а 4 апреля арестовали ещё двух подозреваемых. Ущерб оценивается как значительный — вандалы не только распылили краску, но и повредили газон, указано в публикации.