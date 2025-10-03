Активистка представила Ленинский округ на молодежном форуме «АГРОПРОдвижение»

Активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Софья Димитриева представила Ленинский городской округ на окружном молодежном образовательном форуме «АГРОПРОдвижение» в Тульской области. Масштабное мероприятие объединило 800 молодых специалистов и студентов из различных регионов России и зарубежных государств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Присутствие наших активистов на значимых форумах, подобных «АГРОПРОдвижению», имеет огромное значение. Это не только платформа для обмена опытом, но и стимул к разработке новых идей и проектов в нашем округе. Подобные начинания непосредственно влияют на достижение поставленных задач», — отметил начальник отдела по работе с молодежью и развитию добровольчества администрации Ленинского округа Илья Сенчуров.

В рамках форума для участников была организована насыщенная образовательная и практическая программа. Молодые специалисты посетили мастер-классы по приготовлению тульских пряников, флористике, кулинарные занятия от ведущих сельхозпроизводителей, а также познакомились с современными агропромышленными предприятиями в ходе экскурсий на фермы, в тепличные комплексы и на молочные комбинаты.

«Приняв участие в этом форуме, я получила массу положительных эмоций, знания в сфере агропромышленности и сельского хозяйства, познакомилась с культурой и традиционной кухней Тульской области. Выражаю огромную благодарность организаторам форума», — поделилась впечатлениями Софья Димитриева.

Форум «АГРОПРОдвижение» предоставил молодым специалистам из сельских территорий и студентам сельскохозяйственных специальностей уникальную возможность получить новые знания, установить профессиональные контакты и развить навыки, необходимые для успешной карьеры в агропромышленной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.