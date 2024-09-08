Активист «Молодой Гвардии» из Щелкова впервые проголосовала на выборах

София Паршун — активист «Молодой Гвардии Единой России» Щелково с 2023 года, за все время показала себя как ответственная и разносторонняя девушка. Ее активная гражданская позиция проявилась в волонтерской деятельности в ДНР. За прошедшее лето София совершила три поездки на новую территорию, где оказала помощь жителям Мариуполя и Донецка — города, где она родилась.

«Я родом из Донецка и для меня очень важно помогать родному краю. Я прониклась атмосферой города и жизнью людей в нем. Мне хочется делать все, чтоб хоть на чуть-чуть их жизнь стала лучше. Я всегда стремилась помогать, и вот пока появилась такая возможность, я буду этим заниматься», — поделилась София Паршун.

Сегодня у Софии важный день — она впервые пришла проголосовать на выборах. Первые выборы — волнующий и знаменательный момент для каждого гражданина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.