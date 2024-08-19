Актив проекта «Выбирай СВОе» в Балашихе собрал гумпомощь для бойцов СВО

Общественный совет проекта «Выбирай СВОе» в Балашихе активно включился в организацию гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Координатор проекта Сергей Чураков, депутат горсовета Марина Жирова, председатель общественного совета Ирина Митюрина, член общественного совета Кирилл Муравьев и участницы балашихинского клуба «Активное долголетие» продолжают реализовывать проект «Светоч для героя» — изготовление блиндажных свечей для бойцов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Окопная свеча — это универсальное самодельное устройство, которое позволяет обеспечивать теплом на 5-8 часов, а также разогревать еду в металлической таре. Она представляет собой железную банку, заполненную пищевым парафином.

«Изготовление окопных свечей — это малая толика в большом общем деле, но делается она от чистого сердца каждого человека. Эти свечи, сделанные руками наших волонтеров, могут стать настоящим спасением для бойцов, обеспечивая им тепло и возможность приготовить горячую пищу в суровых полевых условиях»», — отметил Сергей Чураков.

Совместно с «Фондом поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта „Защита“ общественные организации, жители разных микрорайонов Балашихи и группа бизнесменов помогают участникам СВО, закупая специальное оборудование, обмундирование, стройматериалы, мужское нижнее бельё, влажные полотенца и парафин для окопных свечей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.