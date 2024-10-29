Актера Артура Смольянинова* заочно арестовали в Москве

сегодня в 15:22

Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, унижению человеческого достоинств, а также в распространении фейков о ВС РФ.

По ходатайству следствия суд избрал актеру меру пресечения заочно. Смольянинова* заключили под стражу на срок 2 месяца. Он исчисляется с момента экстрадиции актера на территорию РФ либо с момент его задержания.

Ранее Смольянинов* заявил, что «пошел бы воевать на стороне Украины». Также он неоднократно делал антироссийские заявления и критиковал СВО.

*Признан иностранным агентом в РФ, включен в перечень экстремистов и террористов.