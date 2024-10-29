Актера Артура Смольянинова* заочно арестовали в Москве
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Басманный районный суд столицы избрал меру пресечения заочно сбежавшему из РФ актеру Артуру Смольянинову*, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, унижению человеческого достоинств, а также в распространении фейков о ВС РФ.
По ходатайству следствия суд избрал актеру меру пресечения заочно. Смольянинова* заключили под стражу на срок 2 месяца. Он исчисляется с момента экстрадиции актера на территорию РФ либо с момент его задержания.
Ранее Смольянинов* заявил, что «пошел бы воевать на стороне Украины». Также он неоднократно делал антироссийские заявления и критиковал СВО.
*Признан иностранным агентом в РФ, включен в перечень экстремистов и террористов.