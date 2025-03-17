Актер Станислав Эрдлей выступил с концертом в исправительном центре № 1ГУФСИН России по Московской области

Член Общественной палаты Московской области, актер театра и кино, музыкант Станислав Эрдлей выступил с концертом перед осужденными к принудительным работам в исправительном центре № 1 (г.о. Кашира). Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУФСИН Лидия Скворцова, председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области, заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Сергей Леонов, а также член ОНК Сергей Харив.

Станислав Эрдлей совместно с гитаристом Андреем Кимом исполнили популярные песни рок-группы «Кино», группы «Воскресение», «Наутилус Помпилиус», Константина Никольского и т. д. Во время концерта исполнители вели активный диалог со слушателями. Станислав Эрдлей рассказал осужденным о своих жизненных ценностях, личном опыте преодоления сложностей, о роли семьи в жизни каждого человека.

«Все в своей жизни можно изменить, несмотря на ошибки прошлого», — отметил Станислав Эрдлей.

Творческая встреча была организованна Общественной палатой и ОНК Московской области в рамках реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации».

В завершение встречи гости в сопровождении начальника учреждения Владимира Кирова совершили обход центра, ознакомились с условиями проживания осужденных к принудительным работам.