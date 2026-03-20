Актер Грант Каграманян встретился со школьниками в Реутове

Творческая встреча актера театра «Et Cetera», режиссера и композитора Гранта Каграманяна прошла 19 марта в музейно-выставочном центре Реутова. Учащиеся школ №1, 4, 6 и 7 пообщались с артистом и приняли участие в мастер-классе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Грант Каграманян рассказал школьникам о своем пути в профессию и поделился особенностями работы на сцене. В ходе встречи он провел мастер-класс по актерскому искусству для самых активных участников.

Режиссер отметил, что раскрыть творческий потенциал может каждый, кто готов работать над собой и не боится сцены. После занятия ребята задали вопросы гостю и сделали с ним памятные фотографии.

«Образование и культура тесно связаны между собой, поскольку они направлены на духовное формирование личности. Очень важно прививать детям с раннего возраста художественный вкус. Сегодняшняя встреча с ребятами получилась яркой и интересной. Благодарю руководство музея за возможность пообщаться с детьми и рассказать им о закулисье театра», — прокомментировал Грант Каграманян.

В музейно-выставочном центре Реутова такие встречи проходят регулярно. Ранее актер театра и кино Амаду Мамадаков рассказывал школьникам, как правильно готовиться к съемкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.