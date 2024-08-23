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Актер Борис Репетур лишился водительских прав на полтора года

Столичный суд лишил 66-летнего актера Бориса Репетура водительских прав на 1 год 6 месяцев за нарушение ПДД, сообщает РИА Новости .

Кроме того, актеру театра, кино и озвучивания был назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Какой именно проступок допустил Репетур, не уточняется. Отмечается лишь, что его лишили прав из-за невыполнения требований правил дорожного движения.

Борис Репетур известен благодаря озвучке зарубежных кинопроектов, мультфильмов и компьютерных игр. Кроме того, он сам снимался в таких лентах, как «Сотворение Адама», «Я — Иван, ты — Абрам», «Фитнес».