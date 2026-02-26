Актер Бероев после выхода из фонда экс-жены потерял 1,3 млн рублей

Известный актер Егор Бероев, который недавно вступил в брак с молодой балериной, покинул благотворительный фонд своей бывшей супруги Ксении Алферовой. Из-за этого учрежденная им компания понесла убытки в размере 1,3 млн рублей, сообщает Газета.ru .

После расторжения брака с Алферовой Бероев какое-то время продолжал совместную с ней работу в фонде «Я есть!», созданном парой в 2012 году для поддержки людей с синдромом Дауна. В настоящее время единоличным руководителем этой организации является Алферова.

Несмотря на то, что у актера осталось два коммерческих проекта, они пока не являются прибыльными. По данным отчетности, фермерское хозяйство «Рыжевка» не показало доходов, а киностудия «Кино Поле» завершила период с убытком в 1,3 млн рублей, что снизило стоимость доли Бероева на 585 тыс.

Сам актер предпочитает не комментировать изменения в личной жизни. По информации СМИ, он заключил брак с 21-летней артисткой балета Анной Панкратовой. По словам коллег танцовщицы, их знакомство произошло в хореографическом колледже, где Бероев был сразу очарован ею.

Панкратова ранее исполнила главную роль в его киноленте «Кукла». Многие также отмечают ее внешнее сходство с Алферовой в молодые годы.

