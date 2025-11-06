Актер Аристарх Венес провел откровенный диалог со школьниками Павловского Посада

5 ноября Лицее № 1 Павлово-Посадского городского округа состоялась встреча школьников с известным российским актером Аристархом Венесом. Артист, знакомый широкой публике по ролям в популярных сериалах «Кадетство», «Кремлевские курсанты» и «Закон каменных джунглей», провел с учащимися честный разговор о жизни, выборе пути и настоящих ценностях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе беседы Аристарх Венес поделился личным опытом в сфере актерского искусства, рассказав о своем профессиональном пути со всеми его трудностями и успехами. Главным посылом его выступления стало наставление: «Никогда не слушайте тех, кто называет вашу мечту несерьезной. Идите своим путем. Настоящее призвание — это то, без чего вы не можете жить, и вопрос денег здесь вторичен».

Особое внимание артист уделил значению семьи, отметив, что именно родители — самые искренние люди в жизни каждого из нас.

«Даже когда кажется, что они „не понимают“ — они всегда на вашей стороне», — сказал Аристарх.

Актер также затронул тему Специальной военной операции, поделившись некоторыми историями со съемочных площадок. Он рассказал о своих встречах со школьниками в ДНР и ЛНР, отметив, что эти дети, внешне похожие на павловопосадских лицеистов, имеют «другие глаза — глаза тех, кто лично познал горе утраты близких в этой войне».

Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Школьники активно задавали вопросы, выражая живой интерес к словам Аристарха Венеса. Администрация Лицея № 1 и округа выразила благодарность актеру за важный разговор, подчеркнув, что подобные мероприятия способствуют формированию жизненных ориентиров и ценностей у подрастающего поколения.

