Акита-ину от японцев и лабрадор от Шойгу: каких собак дарили Путину

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину пару редких белоснежных щенков породы пхунсан. Лидеру РФ и в прошлом дарили собак — как российские, так и иностранные официальные лица, сообщает «ФедералПресс».

В 2017 году Путину подарили самца алабая, которому политик дал кличку Верный. Такой презент российскому главе сделал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее, в 2012 году, Путин принял другого щенка породы акита-ину — она считается национальной гордостью Японии. Животное подарили президенту в благодарность за содействие в устранении последствий землетрясения и цунами в островном государстве. Путин назвал пушистую Юмэ, что с японского означает «мечта».

За два года до этого Владимиру Путину также подарили самку овчарки каракачанской породы, которой в ходе конкурса выбрали имя Баффи. Овчарку подарил тогдашний премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В 2019 году Путину вручили сразу двух собак — киргизскую борзую (тайгана) Шерхана и шарпланинскую овчарку по кличке Паша. Первую собаку президенту подарил его киргизский коллега Сооронбай Жээнбеков, а овчарку — глава Сербии Александр Вучич.

Самой известной собакой Владимира Путина является черный лабрадор Конни Полгрейв. Она жила у политика с 2000 года, ее подарил экс-министр обороны Сергей Шойгу. Конни скончалась в 2014 году, но успела дать потомство: одного из щенков Путин подарил ростовскому пенсионеру Алексею Белевецу, а еще двух вручил тогдашнему президенту Австрии Томасу Клестилю.