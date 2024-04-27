Акарицидная обработка завершена в парках Подмосковья

26 апреля завершились все работы по акарицидной обработке парков Московкой области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«Всего в регионе 194 парка культуры и отдыха и для нас важно не только создавать парки и их благоустраивать, но, а также обеспечивать в них комфорт и безопасность для всех жителей и гостей Московской области», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Обработка от клещей — это влажная дезинсекция, при которой на всей территории распыляют специальное средство на траву, деревья и кустарники.

За сутки до проведения работ посетителей информировали в чате общественного совета. В день обработки ограничивали доступ посетителей на территорию обработки. Работы проводились утром. На территориях, на которых была проведена обработка, устанавливались информационные таблички. Сегодня план по обработке будет выполнен на 100%.

В среднем акарициды работают в течение полутора месяцев после обработки. Спустя это время, в парках запланирована повторная обработка от клещей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.