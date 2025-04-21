Акарицидная обработка территорий началась в Ленинском округе

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов сообщил о старте акарицидной кампании в парках и лесопарках муниципалитета. 18 апреля специалистами были проведены работы на территории Центрального, Расторгуевского и Тимоховского парков, лесопарков «Апаринки» и «Высота», сообщает пресс-служба главы Ленинского округа.

«Специалисты используют безопасные для людей и животных средства, которые в тоже время обеспечат надежную защиту от клещей. Второй этап обработки проведем в июле и августе. Обрабатываем 6 парковых зон, задействовали 10 специалистов, общая площадь работ — 40 гектаров», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что работы в рамках второго этапа обработки будет проводиться в Центральном городском парке, в Расторгуевском парке, Тимоховском парке, в лесопарках «Апаринки» и «высота», а также на набережной реки Купелинка.

«Акарицидная обработка — представляет собой влажную дезинсекцию территории инсектоакарицидными веществами с целью ликвидации клещей на любых участках природного ландшафта. Препаратами обрабатываются заборы, кустарники, деревья, травы и прочие объекты, расположенные в ареоле обитания клещей. Проведение акарицидной обработки — важный шаг в обеспечении комфортного и безопасного отдыха в наших парках. Эти меры способствуют защите не только людей, но и домашних животных, которые могут стать жертвами укусов клещей. Заботясь о чистоте и здоровье природной среды, мы создаем условия для безопасного времяпрепровождения на свежем воздухе», — сказал слова директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.