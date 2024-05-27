Академик РАН рассказал, когда улучшится демографическая ситуация в РФ

Академик РАН, бывший главный акушер-гинеколог Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Эдуард Айламазян считает, что многодетные семьи могут спасти Россию, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По его мнению, в основе государственной политики должна быть семья с 3 или 4 детьми. Эксперт уверен, что в таком случае в стране будут решены вопросы обороноспособности, экономического роста и счастья.

«Для этого необходимо мобилизовать все слои общества на поддержку института семьи, на возрождение семейных ценностей», — отметил Айламазян.

Академик предположил, что для улучшения демографической ситуации в РФ понадобится еще минимум 20 лет. Он также не исключил, что рождаемость продолжит падать, скорее всего, до 2030 года.