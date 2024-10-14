Академик Онищенко назвал основную проблему квадробики

Академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение о том, что в контексте квадробинга требуется более строгое вмешательство со стороны государства или наложение цензуры. По его словам, ситуация вокруг этого увлечения накаляется, что представляет реальную угрозу, сообщает NEWS.ru .

Онищенко подчеркнул, что в случае, если контент будет признан оказывающим негативное влияние, его следует приостанавливать, закрывать и запрещать его распространение среди тех, кто занимается этим. Академик воздержался от того, чтобы назвать квадробинг вирусом.

«Зайчики были и будут. Мы бегали зайчиками, мишками, нас наряжали, белочками — девочек на Новый Год. Мы своих детей, внуков и правнуков будем (так наряжать — ред.). Но это все вполне нормально», — отметил академик РАН.

По его словам, это естественное желание, обычный процесс воспитания детей. Однако, когда подобное начинает принимать экстремальные формы, например, когда мама выводит свое дитя на поводке, и оно прыгает, то необходимо обратить внимание на ее поведение — тут уже могут потребоваться консультации специалистов. А с ребенком трудно что-либо сделать, заключил эксперт.