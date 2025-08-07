Айтишники Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-соревновании в сфере путешествий

Хакатон предназначен для Go и Python разработчиков, а также аналитиков и продакт-менеджеров. Они смогут попробовать свои силы в реальных бизнес-задачах тревел-тех индустрии и побороться за денежный приз. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В хакатоне два тематических трека. Участникам предстоит разработать инструмент «Секретного гостя» для оценки качества отелей, который будет основываться на опыте пользователей. В треке «Друзья рекомендуют» необходимо создать сервис, который будет давать персональные рекомендации отелей, основываясь на данных о пользователе и отзывах друзей.

Мероприятие пройдет полностью в онлайн-формате, участвовать можно самостоятельно или в команде до 5 человек.

Соревнование стартует 26 сентября и продлится по 3 октября. Выполнять задания можно в течение всего хакатона, а участвовать в лекциях и конференциях — по желанию.

Регистрация открыта до 18 сентября. Уточнить подробности мероприятия и подать заявку для участия можно на сайте: https://ostrovok.tech/hackathon/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.