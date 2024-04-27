«АиФ» проводит рекламу под слоганом «Носители вечных ценностей»

В апреле 2024 года стартовала масштабная рекламная кампания газеты «Аргументы и факты» в Подмосковье и столице. Весенний флайт является частью подписной кампании, которая призвана привлечь новых читателей, сообщает aif.ru .

В издании заявили, что рекламный слоган «Носители вечных ценностей» не только отражает миссию бренда, но и подчеркивает важность главных жизненных ценностей, которыми руководствуется редакция. С самого начала своего существования, будь то печатная газета или цифровые медийные продукты под брендом «АиФ», редакция всегда ставила интересы читателя на первое место.

Рекламная кампания разработана и реализуется силами ИД «Аргументы и факты». В рамках кампании были размещены щиты размером 36 метров, сити-форматы, а также реклама на остановках общественного транспорта и на фасадах высоток по всей Москве.

Помимо этого, рекламные объявления можно услышать и в эфирах популярных федеральных радиостанций — «Радио России», «Ретро FM», «Маяк», «Дорожное радио» и «Наше радио».