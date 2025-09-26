AI-помощник от Сбера поможет пациентам получать расшифровку лабораторных анализов

Сеть лабораторий KDL | Медскан первой в России внедряет в свою практику AI-помощника от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) на базе нейросетевой модели GigaChat, передает пресс-служба банка.

Запуск решения начнется в московских медицинских офисах, а после подтверждения устойчивой положительной эффективности на пилотных площадках — будет масштабирован на регионы.

Сервис позволит клиентам сети лабораторий KDL | Медскан бесплатно получить автоматизированную расшифровку результатов анализов. При подключении этой опции пациент сразу же вместе с результатами исследований получит подробный файл с интерпретацией показателей и персональными рекомендациями без необходимости запроса дополнительной консультации с врачом.

«Мы последовательно расширяем портфель передовых AI-решений для повышения уровня доступа граждан к качественной медицинской помощи и облегчения работы врачей. Наши AI-агенты уже помогают врачам заполнять медицинскую документацию и расшифровывать медицинские снимки. AI-анализ лабораторных исследований — новый этап в клинической медицине, к которому мы подошли первыми в России. Вместе с нашими партнерами мы делаем технологии практическим инструментом для решения самого широкого спектра задач в здравоохранении. Такие технологии полезны и для пациентов, которые получают диагностику в более сжатые сроки, и для врачей, которые могут делегировать рутинные задачи искусственному интеллекту», — сказал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

AI-помощник интегрирован в программное обеспечение лаборатории через специальный сервис, который передает для интерпретации обезличенные результаты анализов. Система интерпретирует их с учетом индивидуальных параметров человека: пола, возраста, референсных значений.

Все персональные данные надежно защищены в полном соответствии с требованиями закона.

«Система автоматически интерпретирует показатели и формирует понятные разъяснения с рекомендациями по дальнейшим действиям всего за пару минут. Это значительно сокращает цепочку действий для клиента — больше не нужно дозваниваться до врача-консультанта или ожидать ответа на обращение. Мы ожидаем, что внедрение технологии не только повысит удобство и лояльность пациентов, но и разгрузит врачей и кол-центр: только за прошлый год было оказано свыше 48 тысяч консультаций по расшифровке анализов», — уточнил генеральный директор сети медицинских лабораторий KDL | Медскан Михаил Белякович.

Большая языковая модель GigaChat, на которой базируется решение, успешно сдала выпускной экзамен по направлению «Лечебное дело» в НМИЦ им. В. А. Алмазова, а также 7 специализированных медицинских экзаменов, среди которых «Педиатрия», «Неврология», «Гастроэнтерология», «Кардиология» и другие.