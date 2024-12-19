сегодня в 18:39

Агропредприятие в Озерах завершило проект по установке оросительной системы

Аграрное предприятие «Емельяновка» успешно завершило проект по установке оросительной системы на участке площадью более 130 га в Озерах округа Коломна. На этих землях в следующем сельскохозяйственном сезоне планируют выращивать картофель и капусту, сообщает пресс-служба администрации округа.

В хозяйстве агрохолдинга «ОСП агро» активно занимаются мелиоративными работами. Недавно предприятие заменило устаревшие системы мелиорации и значительно расширило площадь орошаемых территорий.

«Мелиорация играет ключевую роль в поддержании и улучшении плодородия почв, увеличении объемов сельхозпроизводства и повышении устойчивости аграрной отрасли к неблагоприятным климатическим условиям. Также она помогает вовлекать в оборот ранее неиспользуемые и малоэффективные участки и оптимизировать структуру земельных угодий», — отметили в пресс-службе «Емельяновки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.