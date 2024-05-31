Агроном развеял миф о борьбе с колорадскими жуками «народными» средствами

Агроном Денис Терентьев назвал бесполезной борьбу с колорадскими жуками с применением «народных» средств. Речь идет о чесночных, луковых и горчичных опрыскиваниях, сообщает aif.ru .

По его словам, избавиться от вредителей на картошке можно с помощью соды. В этом варианте эксперт посоветовал добавить в емкость три столовые ложки соды и измельченные сухие лавровые листья.

Содержимое необходимо залить литром кипятка и дать отвару настояться в течение 3-4 часов. После этого жидкостью можно опрыскать стебли картофеля, объяснил специалист.

Терентьев также отметил, что настой из можжевельника тоже является эффективным способом борьбы с вредителями. Кроме того, для уничтожения колорадских жуков можно разложить между рядами ветки этого растения.

Тем не менее, одним их самых надежных методов все же считается сбор личинок вручную и самостоятельное их уничтожение, заключил агроном.